Названо число обратившихся за госпомощью предпринимателей в сфере туризма

“На сегодняшний день 4 400 юридических и физических лиц, действующих в Азербайджане в сфере туризма, обратились за государственной поддержкой. Большинство из них эту поддержку получили ”.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГТА) Кянан Гулузаде.

По его словам, туристические компании выступили с инициативой восстановления лицензирования в этой сфере: “Как известно, с 2015 года по инициативе президента страны в туристическом секторе было приостановлено лицензирование. Однако туристические компании обратились с просьбой восстановить этот процесс. Речь идет не только о получении лицензии, то есть внесении оплаты и начале деятельности. На наш взгляд, государственные структуры должны иметь широкие механизмы контроля за деятельностью туристических компаний. Основной целью при этом является более эффективное обеспечение прав потребителей. На рынке должны действовать компании, отвечающие определенным критериям. Так, скажем, важно наличие нормальной ситуации с выплатой налогов и страхованием".

Напомним, что в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров во исполнение пункта 10.2 распоряжения президента страны от 19 марта 2020 года, разработаны программы по выплате определенной части заработной платы наемным работникам в областях, пострадавших от пандемии коронавируса и возмещению ущерба частным (микро) предпринимателям. В рамках программ в течение двух месяцев наемным работникам была выплачена определенная часть заработной платы, а частным предпринимателям - единовременная помощь, составляющая минимум 250, а максимум - 5 000 манатов. Туристический сектор является одной из наиболее пострадавших от коронавируса областей.