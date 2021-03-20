На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов

Гавана для экскурсионных поездок по-прежнему пока закрыта

Российским туристам на Кубе снова доступны экскурсии за пределами островных курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает АТОР.

Улучшение эпидемиологической ситуации в провинции Хардинес-дель-Рей и других регионах страны позволило вновь возобновить осмотр достопримечательностей вне туристической зоны.

По словам советника по туризму посольства Кубы Хуана Карлоса Эскалона, возобновлены джип-сафари в городах Флоренция и Кунагуа, поездки в национальный парк Топес-де-Кольянтес (без заезда в Тринидад), а также джип-сафари по территории островов пребывания.

Гавана для экскурсионных поездок по-прежнему пока закрыта.