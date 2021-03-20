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На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов

На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов Гавана для экскурсионных поездок по-прежнему пока закрыта
Туризм
20 марта 2021 г. 14:08
На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов

Российским туристам на Кубе снова доступны экскурсии за пределами островных курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает АТОР.

Улучшение эпидемиологической ситуации в провинции Хардинес-дель-Рей и других регионах страны позволило вновь возобновить осмотр достопримечательностей вне туристической зоны.

По словам советника по туризму посольства Кубы Хуана Карлоса Эскалона, возобновлены джип-сафари в городах Флоренция и Кунагуа, поездки в национальный парк Топес-де-Кольянтес (без заезда в Тринидад), а также джип-сафари по территории островов пребывания.

Гавана для экскурсионных поездок по-прежнему пока закрыта.

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