На Бали введут налог для туристов в $10

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Власти курорта Бали намерены ввести налог на иностранных туристов в размере $10.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти деньги пойдут на экологические нужды и сохранение культурного наследия.

По словам губернатора одноименной провинции Ваян Костера, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение местного парламента в конце прошлого года. Как ожидается, в ближайшее время он будет принят.

В настоящее время обсуждаются формы оплаты: налог или включат в стоимость билетов, в том числе авиа-, или же оплата будет производиться непосредственно по приезде: в аэропорту или морских портах. Ваян Костера уточнил, что "сборы вводятся только на иностранных туристов, поскольку они приезжают на отдых, развлекаться". "Большинство индонезийцев посещают Бали, чтобы навестить родственников либо же для участия в деловых форумах", - сказал губернатор.