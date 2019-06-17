​Между IDEA и ВТО подписан Меморандум о взаимопонимании

17 июня состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ВТО) Зурабом Пололикашвили.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, на встрече был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между IDEA и ВТО. Меморандум о взаимопонимании определяет рамки дальнейшей деятельности и сферы сотрудничества между сторонами. На основании документа обе организации будут прилагать совместные усилия по поощрению туризма как одного из факторов влияния на экологическую устойчивость.

После церемонии подписания между Лейлой Алиевой и Зурабом Пололикашвили состоялась двусторонняя встреча. Высоко оценив деятельность ВТО в сфере координации развития туризма в мире, Лейла Алиева подчеркнула значение развития туристического сектора для устойчивого будущего планеты. Отметив, что наряду с культурным наследием и современной инфраструктурой в Азербайджане есть многочисленные природные ресурсы и разнообразные географические ландшафты, Лейла Алиева выразила уверенность в том, что совместные проекты, которые будут реализованы, внесут большой вклад в развитие экотуризма в стране.

Выразив удовлетворение от налаживания сотрудничества между возглавляемой им организацией и IDEA, Зураб Пололикашвили отметил, что Азербайджан, как привлекательное туристическое пространство, обладает большими возможностями для развития своего потенциала.

Стороны обсудили вопросы осуществления совместных проектов в Азербайджане и регионе, перспективы проведения международных мероприятий.