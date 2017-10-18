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    Mardan Palace отключили воду из-за долгов

    Некоторое время назад была прекращена подача электроэнергии в отель

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Признанному в 2010 году самым роскошным в мире отелю Mardan Palace (Турция) отключили воду из-за долгов в размере 2 млн лир (540,5 тыс. долларов). Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, некоторое время назад также была прекращена подача электроэнергии в отель. Однако в результате реструктуризации долга энергетическому управлению AKEDAŞ в Анталье электроснабжение было возобновлено.

    Напомним, что Mardan Palace с августа прекратил резервирование. Продажи закрыты как на официальном сайте отеля, так и на других сайтах по бронированию.

    Отметим, что отель Mardan Palace, принадлежащий бизнесмену азербайджанского происхождения Тельману Исмаилову, недавно был выставлен на продажу из-за задолженностей перед банками. Позже стороны пришли к соглашению и суд отменил решение о продаже. 

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