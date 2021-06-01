Кыргызстан планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам

Кыргызстан планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам

Кыргызстан планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов республики Кыял Кенжематова.

"С началом турсезона в Кыргызстане департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19", — заявила она.

По словам Кенжематовой, в настоящее время этот алгоритм рассматривается министерством иностранных дел страны. "Также все туристы в целях безопасности будут обязаны соблюдать санитарные требования", — подчеркнула чиновник.