О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кыргызстан планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам

Кыргызстан планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам Кыргызстан планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам
Туризм
1 июня 2021 г. 12:19
Кыргызстан планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам

Кыргызстан планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов республики Кыял Кенжематова.

"С началом турсезона в Кыргызстане департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19", — заявила она.

По словам Кенжематовой, в настоящее время этот алгоритм рассматривается министерством иностранных дел страны. "Также все туристы в целях безопасности будут обязаны соблюдать санитарные требования", — подчеркнула чиновник.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз
Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз
31 мая 2021 г. 19:33
В Азербайджане в ряде заповедников пройдут мероприятия для детей
В Азербайджане в ряде заповедников пройдут мероприятия для детей
31 мая 2021 г. 14:25
Власти Испании разрешат с 7 июня круизным лайнерам заходить в порты страны
Власти Испании разрешат с 7 июня круизным лайнерам заходить в порты страны
29 мая 2021 г. 18:00
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов
Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых туристов
27 мая 2021 г. 15:32
Поток туристов из Азербайджана сократился почти в 6 раз
Поток туристов из Азербайджана сократился почти в 6 раз
25 мая 2021 г. 15:59
Лоукостер Buta Airways возобновляет рейсы в Аланью
Лоукостер Buta Airways возобновляет рейсы в Аланью
25 мая 2021 г. 14:46
Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19
Испанию с 7 июня смогут посетить туристы, вакцинированные от COVID-19
21 мая 2021 г. 15:22
Европа оказалась на пороге очередного дефицита
Европа оказалась на пороге очередного дефицита
21 мая 2021 г. 09:09
Египет начал взимать плату за туристические визы
Египет начал взимать плату за туристические визы
20 мая 2021 г. 17:57
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса
Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса
20 мая 2021 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi