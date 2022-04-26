Количество ночевок в отелях Азербайджана выросло на 45%

Количество ночевок в отелях Азербайджана в январе-марте текущего года выросло на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 435,3 тыс.

Количество ночевок в отелях Азербайджана в январе-марте текущего года выросло на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 435,3 тыс.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 48,5% ночевок пришлось на отели в Баку, 10,8% - в Гусаре, 8,0% - в Губе, 7,6% - в Габале, 6,1% - в Шабране, 3,4% - в Нафталане, 3,1% - в Лянкяране, 2,3% - в Нахчыванской АР, 1,2% - в Шамахы, 1,1% - в Мингячевире и 7,9% - в других городах и районах.

В течение квартала 60,5% или 263,3 тыс. ночевавших в отелях были гражданами Азербайджана. Это на 6,9% больше, чем годом ранее.

За последний год количество ночевок, проведенных иностранцами и лицами без гражданства в отелях, увеличилось в 3,2 раза и составило 172 тыс., что составляет 39,5% от общего числа ночевок.

70,8% ночевок иностранцев и лиц без гражданства пришлось на отели в Баку, 12,4% - в Гусаре, 5,8% - в Габале, 3,5% - в Нафталане, 2,9% - в Губе, 1,5% - в Шабране,1,0% - в Нахчыванской АР, 2,1% - в других городах и районах.