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Китай сократит карантин для прибывающих из-за рубежа граждан до семи дней

Китай сократит карантин для прибывающих из-за рубежа граждан до семи дней Власти Китая сократят время централизованного карантина для прибывающих из-за рубежа граждан с 14-ти до семи дней.
Туризм
28 июня 2022 г. 13:47

Власти Китая сократят время централизованного карантина для прибывающих из-за рубежа граждан с 14-ти до семи дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее прибывающие из-за рубежа граждане должны были пройти 14-дневный обязательный карантин, после чего в течение семи дней находиться дома. В случае въезда на территорию КНР в Пекине срок централизованного карантина составлял 10 дней, после чего в течение семи дней также было необходимо находиться на самоизоляции.

Как сообщил комитет, обязательный карантин будет сокращен до семи дней, срок домашней самоизоляции - до трех дней. В течение 10 дней граждане должны будут сдать в общей сложности шесть ПЦР-тестов: на первый, второй, третий, пятый и седьмой день централизованного карантина, а также на третий день домашней изоляции.

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