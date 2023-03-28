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Изменено время проведения Азербайджанской международной выставки туризма и путешествий

Изменено время проведения Азербайджанской международной выставки туризма и путешествий 19-й Азербайджанская международная выставка туризма и путешествий ("AITF 2023"), которая не проводилась последние четыре года, пройдет 4-6 апреля в бакинском Экспо-центре, а не 26-27 апреля, как было запланировано ранее.
Туризм
28 марта 2023 г. 16:54
Изменено время проведения Азербайджанской международной выставки туризма и путешествий

19-я Азербайджанская международная выставка туризма и путешествий ("AITF 2023"), которая не проводилась последние четыре года, пройдет 4-6 апреля в бакинском Экспо-центре, а не 26-27 апреля, как было запланировано ранее.

Об этом Report сообщили в компании-организаторе выставки.

Согласно информации, в выставке примут участие представители туристической индустрии из разных стран, национальных и региональных туристических организаций и государственных учреждений. Мероприятие является одной из основных площадок, которая позволяет заинтересованным лицам установить новые связи, значительно расширить географию продаж, узнать о последних инновациях и тенденциях в отрасли, а также найти новых партнеров и клиентов. Кроме того, выставка подчеркнет значение Азербайджана как привлекательного туристического направления и продемонстрирует гостеприимство нашего народа для иностранных гостей.

В выставке примут участие Беларусь, Болгария, Чехия, Грузия, Швейцария, Куба, Польша, Узбекистан, Россия, Словения и Тунис. Беларусь, Чехия, Польша и Узбекистан будут представлены национальными стендами.

В этом году Болгария, традиционный участник выставки, выступит в качестве главного спонсора. Узбекистан выступит в качестве страны-партнера.

Мероприятие будет посвящено выездному (Outbound tourism), въездному (Inbound tourism) и внутреннему туризму (Domestic tourism). В AITF 2023 будут представлены медицинский и оздоровительный туризм, круизная индустрия, авиакомпании, национальные и региональные органы управления туризмом, министерства, туристические агентства, туроператоры и др. секторы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisinin vaxtı dəyişdirilib

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