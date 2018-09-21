Из Баку в Шарм-эль-Шейх откроются прямые чартерные рейсы

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Прямые чартерные рейсы откроются из Баку в Шарм-эль-Шейх (Египет) в зимнем сезоне 2018-2019 годов.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, это второй регулярный рейс, выполняемый азербайджанской стороной.

Первый рейс организован в Черногорию. Полеты будут выполняться с 8 ноября по 4 апреля по четвергам компанией PASHA Holidays и "Азербайджанскими авиалиниями" (AZAL).

Открытие прямого рейса между странами увеличит поток туристов и станет импульсом для развития деловых связей.

Международный аэропорт Шарм-эль-Шейх (Sharm el-Sheikh International Airport) предоставляет туристам возможность получить визы на месте.