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Испания может разрешить въезд иностранным туристам после 20 мая

Испания может разрешить въезд иностранным туристам после 20 мая Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации
Туризм
14 мая 2021 г. 09:49
Испания может разрешить въезд иностранным туристам после 20 мая

Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС, предполагается, что после 20 мая Испания станет доступна для иностранных туристов из третьих стран.

Как передает Report, об этом сообщает газета Diario de Sevilla.

"Как ожидается, ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию. Об этом заявил министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию", направленной на укрепление позиций страны как лидера среди направлений для отдыха", - пишет издание.

Как отметил Марото, цель рекламной кампании - сломать психологический барьер и избавиться от страхов перед путешествиями, побудить туристов к поездкам за рубеж этим летом, прежде всего, в Испанию. Также она должна укрепить позиции страны как места отдыха для основных въездных рынков: Великобритании, Франции, Германии, стран Северной и Восточной Европы.

Кроме того, Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

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Версия на английском языке Spain may allow entry to foreign tourists after May 20

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