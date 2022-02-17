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Инам Керимов: Агротуризм в Азербайджане имеет большой потенциал

Инам Керимов: Агротуризм в Азербайджане имеет большой потенциал Агротуризм является одной из отраслей, обладающих большим потенциалом с точки зрения развития ненефтяного сектора в Азербайджане.
Туризм
17 февраля 2022 г. 11:01
Инам Керимов: Агротуризм в Азербайджане имеет большой потенциал
Инам Керимов

Агротуризм является одной из отраслей, обладающих большим потенциалом с точки зрения развития ненефтяного сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на семинаре "Развитие сельских районов и создание национальной системы агроэкотуризма в Азербайджане".

По его словам, целью проведения мероприятия является обмен мнениями о потенциале развития агротуризма в стране, проделанной в этой сфере работе и будущих планах: “Развитие сельской местности, в частности, возрождение сельского туризма, является одной из актуальных тем дня. Развитие агротуризма окажет положительное влияние на повышение уровня занятости в регионах, увеличение доходов владельцев хозяйств. Реализуемые нами проекты в области агроэкотуризма будут способствовать возрождению внутреннего туризма, который сталкивается с трудностями во время пандемии”.

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Версия на английском языке Minister: Rural tourism in Azerbaijan has great potential 
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: “Azərbaycanda kənd turizmi böyük potensiala malik sahədir”

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