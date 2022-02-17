Инам Керимов: Агротуризм в Азербайджане имеет большой потенциал

Агротуризм является одной из отраслей, обладающих большим потенциалом с точки зрения развития ненефтяного сектора в Азербайджане.

Агротуризм является одной из отраслей, обладающих большим потенциалом с точки зрения развития ненефтяного сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов на семинаре "Развитие сельских районов и создание национальной системы агроэкотуризма в Азербайджане".

По его словам, целью проведения мероприятия является обмен мнениями о потенциале развития агротуризма в стране, проделанной в этой сфере работе и будущих планах: “Развитие сельской местности, в частности, возрождение сельского туризма, является одной из актуальных тем дня. Развитие агротуризма окажет положительное влияние на повышение уровня занятости в регионах, увеличение доходов владельцев хозяйств. Реализуемые нами проекты в области агроэкотуризма будут способствовать возрождению внутреннего туризма, который сталкивается с трудностями во время пандемии”.