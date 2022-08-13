Басгальская баня взята под контроль государства, а Банный музей капитально реставрирован

Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало медиатур в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", где ведутся работы по реконструкции и реставрации с целью улучшения туристической инфраструктуры.

Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало медиатур в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал", где ведутся работы по реконструкции и реставрации с целью улучшения туристической инфраструктуры.

Как сообщает Report , представители СМИ были проинформированы о начавшихся ремонтно-реставрационных, консервационных и реконструкционных работах на территории Государственного историко-культурного заповедника "Басгал".

Они были проинформированы об исторических находках, обнаруженных в результате фундаментальных археологических исследований, проведенных внутри мечети шейха Мухаммеда, на Базарной площади, объединяющей 8 исторических кварталов, на территории Галабаши, а также о Басгальской бане, которая считается одним из важных исторических памятников заповедника.

Было отмечено, что Басгальская баня взята под контроль государства с целью охраны образцов нашей материальной культуры, на Базарной площади капитально реставрирован Банный музей.

До сведения представителей СМИ было доведено, что в результате этнографических и научно-исторических изысканий была глубоко исследована история Басгала, подготовлен научно-инвентарный фонд заповедника, обнаружены и переданы фонду написанные на старом алфавите тексты тысяч ценных рукописей, связанных с религиозной, научной и социальной жизнью.

Выявлены занятость проживающего в Басгале населения в течение последних двухсот лет, история ремесел, получены многочисленные исторические материалы, подлежащие использованию в области научной публицистики и культурного туризма.

Напомним, что 12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили мавзолей Дири Баба и Государственный историко-архитектурный заповедник "Басгал", где ознакомились с проводимыми и запланированными строительно-восстановительными работами.