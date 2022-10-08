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Госагентство: Мы готовы поддержать шаги по возобновлению деятельности Нафталанского аэропорта

Госагентство: Мы готовы поддержать шаги по возобновлению деятельности Нафталанского аэропорта Госагентство по туризму готово поддержать шаги государства по возобновлению деятельности Нафталанского аэропорта.
Туризм
8 октября 2022 г. 12:21
Госагентство: Мы готовы поддержать шаги по возобновлению деятельности Нафталанского аэропорта

Госагентство по туризму готово поддержать шаги государства по возобновлению деятельности Нафталанского аэропорта.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Госагентства Эльгюн Джавадов на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе".

"Агентство в целом поддерживает развитие инфраструктуры, транспортных возможностей в туристических регионах. Главное, чтобы туристам было удобно и быстро добраться до объектов отдыха, будь то на самолете или поезде", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi Naftalan aeroportunun işinin bərpasını istəyir

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