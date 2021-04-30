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Главой туристического центра Шахдаг вновь стал азербайджанец

Главой туристического центра Шахдаг вновь стал азербайджанец Шахдагский туристический центр был создан в 2015 году
Туризм
30 апреля 2021 г. 14:53
Главой туристического центра Шахдаг вновь стал азербайджанец
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В правление ЗАО "Шахдагский туристический центр" при Государственном агентстве по туризму назначен новый председатель.

Как сообщает Report, новым председателем стал Саид Салаев.

Ранее он был директором Мингячевирского колледжа туризма и сменил на посту председателя Шахдагского туристического центра назначенного в конце 2018 года гражданина Германии Роддериха Марка Леффлера.

Напомним, что Шахдагский туристический центр был создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 546,776 млн манатов. Комплекс, построенный рядом с Шахдагским национальным парком, является первым и самым крупным горнолыжным курортом в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Şahdağ Turizm Mərkəzinin rəhbəri yenidən azərbaycanlı oldu - EKSKLÜZİV

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