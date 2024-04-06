Флориан Зенгстшмид: Количество рейсов между Тель-Авивом и Баку возвращается к довоенному уровню

Азербайджан работает над развитием двусторонних туристических связей с Израилем и в этом месяце количество рейсов между Тель-Авивом и Баку возвращается к довоенному уровню.

Азербайджан работает над развитием двусторонних туристических связей с Израилем и в этом месяце количество рейсов между Тель-Авивом и Баку возвращается к довоенному уровню.

Как передает Report, об этом сообщил онлайн-журналу JNS (Jewish News Syndicate) генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид в ходе визита на ежегодную туристическую выставку в Тель-Авиве.

"Азербайджан по-прежнему открыт и безопасен для израильских туристов. То, что мы здесь, - это важный сигнал", - заявил Ф. Зенгстшмид.

Как отмечает издание, только 12 стран, включая Азербайджан, направили своих представителей на туристическую выставку в Тель-Авиве 3-4 апреля, которая была посвящена продвижению туризма в Израиль после войны, в то время как около двух десятков других стран, участвовавших в мероприятии в прошлом году, отсутствовали. В мероприятии приняли участие также Франция, Чехия, Кипр, Сальвадор, Тайвань, Индия, Греция, Вьетнам, Шри-Ланка, Румыния и Эфиопия.

Напоминается, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в прошлом месяце возобновила прямые рейсы из Баку в Тель-Авив и теперь выполняет девять рейсов в неделю между двумя городами. По словам главы Бюро по туризму Азербайджана, вместе с тремя рейсами, которые Israir также возобновляет в конце месяца, количество рейсов между двумя странами сейчас возвращается к довоенному уровню.

"Существует такое восприятие Азербайджана как мусульманской страны, но на самом деле это красочный гобелен и место, демонстрирующее многоэтническое общество", - добавил он.

В прошлом году тридцать тысяч израильтян посетили Азербайджан, который оставался безопасным убежищем для израильтян, в то время как в европейских столицах и по всему миру резко возрос антисемитизм после резни ХАМАСа 7 октября 2023 года.

В прошлом году Азербайджан вошел в историю, став первой шиитской страной, открывшей посольство в Израиле.

Издание подчеркивает, что для Израиля связи с Азербайджаном, который имеет 428-мильную границу с Ираном и поставляет, по оценкам, 30% нефти от общего объема импорта "черного золота" в Израиль, имеют стратегическое значение.

Сегодня в Азербайджане проживают около 25 000-30 000 евреев.