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Филиппины из-за COVID-19 запретили на месяц въезд в страну иностранцев

Филиппины из-за COVID-19 запретили на месяц въезд в страну иностранцев Запрет будет действовать с 20 марта по 19 апреля
Туризм
17 марта 2021 г. 09:38
Филиппины из-за COVID-19 запретили на месяц въезд в страну иностранцев

Власти Филиппин приостановили на один месяц въезд в страну иностранцев и некоторых граждан страны в целях предотвращения распространения коронавируса и его штаммов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на филиппинскую рабочую группу по борьбе с COVID-19.

"Для предотвращения проникновения штаммов SARS-CoV-2 из других стран и роста случаев заражения всем профильным ведомствам рекомендовано <...> временно приостановить въезд в страну иностранных граждан, а также возвращающихся из зарубежных стран филиппинцев, за исключением тех, кто уезжал за границу с целью работы", - отмечается в заявлении.

Запрет будет действовать с 20 марта по 19 апреля. Он не распространяется на официальных представителей зарубежных стран, аккредитованных в стране иностранных дипломатов и возвращающихся на родину филиппинцев, работавших за рубежом. В указанный период в страну могут ежедневно въезжать не более 1,5 тыс. иностранцев.

Власти Филиппин 13 марта подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Выявленный штамм получил название P.3, всего было установлено 98 таких случаев. Кроме того, министерство здравоохранения подтвердило обнаружение первого случая бразильского варианта (P.1) у филиппинца, вернувшегося из Бразилии.

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Версия на английском языке Philippines shuts borders for 1 month due to COVID

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