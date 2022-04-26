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Доходы азербайджанских отелей выросли на 75%

Доходы азербайджанских отелей выросли на 75% В I квартале 2022 года доходы азербайджанских отелей выросли на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 59,7 млн манатов.
Туризм
26 апреля 2022 г. 12:36
Доходы азербайджанских отелей выросли на 75%

В I квартале 2022 года доходы азербайджанских отелей выросли на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 59,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 54,4% квартальной выручки было получено от услуг по предоставлению номеров (комнат), 30,8% - от услуг общественного питания, 3,9% - от услуг по лечению и оздоровлению, 10,9% - от оказания других услуг.

Использование единовременной вместимости отелей в январе-марте этого года составило 10,9% (7,8% в январе-марте прошлого года). Этот показатель составил в Шабране - 85,5%, Губе - 29,6%, Бейлагане - 28,0%, Гусаре - 27,2%, Нафталане - 26,4%, Агджабеди - 20,5%, Гёйчае - 17,7%, Сабирабаде - 17,7%, Габале - 15,3%, Баку - 14,0%, Лянкяране - 13,9%, Барде - 11,9%, других городах и районах этот показатель был ниже среднего по стране.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mehmanxanalarının gəlirləri 75% artıb

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