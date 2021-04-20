Число выезжающих за границу граждан Азербайджана сократилось более чем в 8 раз

В январе-марте этого года 67,5% граждан страны воспользовались воздушным, 25,8% - железнодорожным и автомобильным, 6,7% - морским транспортом

Число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж в январе-марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в 8,4 раза и составило 111,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 45,2% граждан страны посетили Турцию, 19,7% - Россию, 9,2% - Грузию, 6,9% - Иран, 19% - другие страны.

75% выехавших - мужчины, 25% - женщины. За этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 41,6 раза, в Грузию - в 27,3 раза, в Россию - в 8,7 раза, в Турцию - в 1,8 раза.

В январе-марте этого года 67,5% граждан страны воспользовались воздушным, 25,8% - железнодорожным и автомобильным, 6,7% - морским транспортом.