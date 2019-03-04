Количество посетивших Грузию из Азербайджана за последние 2 месяца превысило 175 тысяч

Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ В феврале из Азербайджана Грузию посетили 83 511 человек.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщается в ежемесячном отчете Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении количество посетивших Грузию из Азербайджана выросло на 4 человека. В феврале прошлого года соседнюю страну из Азербайджана посетили 83 507 человек.

В январе-феврале Грузию из Азербайджана посетили в целом 175 852 человека.

В прошлом месяце граждане Азербайджана заняли первое место среди посетивших Грузию иностранцев. На втором месте Армения (70 078 человек), на третьем месте – Россия (69 675 человек). В годовом сравнении в количестве посетивших Грузию из этих стран зафиксировано снижение соответственно на 10,7% и 14,7%.

Напомним, что в прошлом месяце количество посетивших Грузию туристов составило 247 705 человек, что в годовом сравнении на 11 993 человека или 5,1% больше.