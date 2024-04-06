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Число авиарейсов из Азербайджана в Россию выросло на 7%

Число авиарейсов из Азербайджана в Россию выросло на 7% Из Азербайджана в Россию воздушным транспортом совершено 1 582 рейса в январе-марте этого года.
Туризм
6 апреля 2024 г. 20:44
Число авиарейсов из Азербайджана в Россию выросло на 7%

Из Азербайджана в Россию воздушным транспортом совершено 1 582 рейса в январе-марте этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 7,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период из Азербайджана всего осуществлено 5 484 авиарейса. Это на 20,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

За три месяца этого года в Турцию из Азербайджана совершено 1 209 рейсов, в Объединенные Арабские Эмираты - 716, в Грузию - 471, в Саудовскую Аравию - 181, в Казахстан - 167.

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Версия на английском языке Number of flights from Azerbaijan to Russia up by over 7%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya reyslərin sayı 7 %-dən çox artıb

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