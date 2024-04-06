Число авиарейсов из Азербайджана в Россию выросло на 7%

Из Азербайджана в Россию воздушным транспортом совершено 1 582 рейса в январе-марте этого года.

Из Азербайджана в Россию воздушным транспортом совершено 1 582 рейса в январе-марте этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 7,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период из Азербайджана всего осуществлено 5 484 авиарейса. Это на 20,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

За три месяца этого года в Турцию из Азербайджана совершено 1 209 рейсов, в Объединенные Арабские Эмираты - 716, в Грузию - 471, в Саудовскую Аравию - 181, в Казахстан - 167.