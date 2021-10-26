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Бюро по туризму Азербайджана начало сотрудничество с платформой Skyscanner 

Бюро по туризму Азербайджана начало сотрудничество с платформой Skyscanner  Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана запустило онлайн-кампанию на платформе Skyscanner (система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным
Туризм
26 октября 2021 г. 17:04
Бюро по туризму Азербайджана начало сотрудничество с платформой Skyscanner 

Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана запустило онлайн-кампанию на платформе Skyscanner (система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным критериям).

Об этом Report сообщили в Бюро по туризму.

В рамках кампании на сайте www.skyscanner.net размещена подробная информация на английском языке о рейсах, отелях и туристических предложениях Азербайджана для пользователей международной платформы из Израиля, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

На сайте представлена подробная информация об объектах из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане, образцах архитектуры и ремесел, природе и мультикультурализме нашей страны.

В то же время на страницах Skyscanner в Facebook и Instagram размещена реклама с различным контентом об Азербайджане.

Компания Skyscanner, предоставляющая услуги по онлайн-поиску туристических продуктов, была основана в 2003 году в Великобритании. Сайт платформы ежемесячно посещают около 100 млн человек.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Tourism Bureau cooperates with Skyscanner platform
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Turizm Bürosu “Skyscanner” platforması ilə əməkdaşlığa başlayıb

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