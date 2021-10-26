Бюро по туризму Азербайджана начало сотрудничество с платформой Skyscanner

Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана запустило онлайн-кампанию на платформе Skyscanner (система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным

Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана запустило онлайн-кампанию на платформе Skyscanner (система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным критериям).

Об этом Report сообщили в Бюро по туризму.

В рамках кампании на сайте www.skyscanner.net размещена подробная информация на английском языке о рейсах, отелях и туристических предложениях Азербайджана для пользователей международной платформы из Израиля, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

На сайте представлена подробная информация об объектах из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане, образцах архитектуры и ремесел, природе и мультикультурализме нашей страны.

В то же время на страницах Skyscanner в Facebook и Instagram размещена реклама с различным контентом об Азербайджане.

Компания Skyscanner, предоставляющая услуги по онлайн-поиску туристических продуктов, была основана в 2003 году в Великобритании. Сайт платформы ежемесячно посещают около 100 млн человек.