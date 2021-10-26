Бюро по туризму Азербайджана начало сотрудничество с платформой Skyscanner 

Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму Азербайджана запустило онлайн-кампанию на платформе Skyscanner (система веб-поиска информации о воздушных перевозках, которая позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным критериям).
Об этом Report сообщили в Бюро по туризму.
В рамках кампании на сайте
На сайте представлена подробная информация об объектах из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджане, образцах архитектуры и ремесел, природе и мультикультурализме нашей страны.
В то же время на страницах Skyscanner в Facebook и Instagram размещена реклама с различным контентом об Азербайджане.
Компания Skyscanner, предоставляющая услуги по онлайн-поиску туристических продуктов, была основана в 2003 году в Великобритании. Сайт платформы ежемесячно посещают около 100 млн человек.