​Азербайджанские туристы формируют 7% турдоходов Грузии

На туристов из Азербайджана приходится 7% доходов Грузии в этой сфере.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе.

По его словам, между Грузией и Азербайджаном существует успешное сотрудничество в сфере торговли, туризма и инвестиций: "Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии. Среди стран-экспортеров Грузии Азербайджан занимает первое место с долей 13%".

Замминистра отметил, что в настоящее время между двумя странами действует режим свободной торговли, который регулируется как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Е.Микабадзе положительно оценила динамику в сфере экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.