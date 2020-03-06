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Азербайджанские туристы формируют 7% турдоходов Грузии

​Азербайджанские туристы формируют 7% турдоходов Грузии

© google.az

На туристов из Азербайджана приходится 7% доходов Грузии в этой сфере.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе.

По его словам, между Грузией и Азербайджаном существует успешное сотрудничество в сфере торговли, туризма и инвестиций: "Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии. Среди стран-экспортеров Грузии Азербайджан занимает первое место с долей 13%".

Замминистра отметил, что в настоящее время между двумя странами действует режим свободной торговли, который регулируется как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Е.Микабадзе положительно оценила динамику в сфере экономического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.

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