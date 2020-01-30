​Азербайджан представлен на выставке туризма и путешествий в Турции

Азербайджан при организации Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро туризма принимает участие на Международной восточно-средиземноморской выставке туризма и путешествий EMITT 2020 в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В ходе выставки, которая продлится до 2 февраля, пройдут встречи B2B (Business-to-Business) с туристическими компаниями из Турции и других стран-участниц, будут оцениваться возможности сотрудничества.

Исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт подчеркнул, что Турция является приоритетным рынком для Азербайджана. По его словам, одним из важнейших вопросов является проведение двух матчей сборной Турции в Азербайджане в рамках группового этапа финала Евро-2020 в июне. Это станет хорошей возможностью для турецких туристов снова посетить Азербайджан.

Выставка EMITT проводится ежегодно и считается одной из пяти крупнейших туристических выставок в мире. В 2019 году на выставке была представлена 1 201 туристическая компания из 94 стран, а число посетителей превысило 57 тыс. человек.

Число граждан Турции, посетивших Азербайджан в 2019 году, составило 316 тыс. человек, что на 8,6% больше, чем в 2018 году.