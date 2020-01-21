Азербайджанские горнолыжные курорты вошли в рейтинг лучших по СНГ

Два азербайджанских горнолыжных курорта вошли в число лучших в СНГ.

Как передает Report, согласно рейтингу, составленному агентством "ТурСтат" по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ, азербайджанские горнолыжные курорты Туфандаг (Габалинский район) и Шахдаг (Гусарский район) вошли в ТОП-10.

"Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Армении и Кыргызстане", - сообщают составители рейтинга.

По результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах, в десятку лучших мест среди стран СНГ также вошли: Чимбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Цахкадзор в Армении, Каракол в Киргизии и Чимган в Узбекистане.