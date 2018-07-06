Азербайджанцы тратят в Грузии меньше всего денег среди туристов

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанцы тратят в Грузии меньше всего денег среди визитеров из соседних стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, это следует из данных Национальной администрации туризма страны.

Так, в среднем азербайджанцы за один визит тратят 401 лари (278 манатов). Самым высоким показателем средних затрат (928 манатов) выделялись резиденты России, за ними следовали резиденты Турции (826 манатов) и Армении (389 манатов).