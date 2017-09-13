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    Азербайджан стал членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

    Страна будет представлять Европу в высшем руководящем органе с 2017 по 2021 год

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан избран в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации (UNWTO). Как сообщает Report, голосование состоялось на XXII сессии Генеральной ассамблеи UNWTO "Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году" в китайском городе Чэнду.

    В состав совета вошли также Россия, Литва, Румыния и Греция.

    Указанные страны будет представлять Европу в высшем руководящем органе с 2017 по 2021 год.

    UNWTO – международное учреждение ООН, объединяющее 156 стран-членов.

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