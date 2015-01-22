Азербайджан принимает участие на Международной туристической выставке "EMİTT 2015"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Стамбуле открылась Международная туристическая выставка "EMİTT 2015".

Как сообщает Report, Азербайджан на международной выставке представлен 8 местными туристическими компаниями.

Здесь на площади 72 кв. метров создан стенд, объединяющий в себе туристический потенциал Азербайджана. Для информирования гостей на английском и турецком языках подготовлена и представлена рекламно-печатная продукция 15-ти наименований.

Выставка продлится до 25-го января.

С 2003 года министерство культуры и туризма Азербайджана и местные туристические компании уже в третий раз участвуют на выставке "EMİTT". В этом году кроме Азербайджана здесь представлено около 4500 компаний из 71 страны.