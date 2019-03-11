Азербайджан примет участие в международной туристической выставке в Москве

Международная туристическая выставка "MITT-2019" пройдет в Москве, Россия, с 12 по 14 марта.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Госагентство по туризму.

От Азербайджана на выставке будут присутствовать представители агентства и Азербайджанского бюро по туризму, а также местных туристических компаний и отелей. Здесь будет представлен туристический потенциал нашей страны и новые туристические продукты.

В рамках выставки также пройдут двусторонние встречи с представителями России и других стран.

Напомним, что Азербайджан участвует в данной выставке с 2002 года. С декабря 2018 года в Москве действует официальное туристическое представительство нашей страны.