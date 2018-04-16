Азербайджан представлен на Международной туристической выставке COTTM 2018 в Китае

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана представлено на Международной выставке выездного туризма и зарубежных путешествий COTTM 2018, которая стартовала сегодня в Пекине (Китай) и продлится до 18 апреля.

Как сообщили Report в министерстве, с этой целью в китайской столице находится старший консультант сектора планирования и развития отдела туризма министерства Джавид Абдуллаев.

Помимо министерства, страну представляют Бюро конгрессов Азербайджана, ЗАО "Туристический центр Шахдаг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а также 18 местных туристических компаний и 3 гостиницы.

На площади 40 кв. м установлен национальный стенд, отражающий туристический потенциал страны, участникам раздаются рекламные буклеты.

В выставке принимают участие около 550 компаний из 70 стран