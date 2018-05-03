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    Азербайджан лидирует в списке туристов, посетивших Грузию

    Число визитов из Азербайджана возросло на 10 процентов© Novosti Georgia

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Лидерами по числу туристов, посетивших Грузию в апреле 2018 года, стали граждане Азербайджана, России и Турции.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказал глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе на пресс-конференции.

    Всего в Грузии в апреле месяце побывали 596,7 тысячи иностранцев, что почти на 17% больше данных за апрель предыдущего года. Туристами из них были 278 тысяч человек (+24,9%).

    В апреле больше всего визитов было из Азербайджана (+10,4%), России (+43,4%), Турции (+29,2%), Армении (-6,9%) и Ирана (+98,5%).

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