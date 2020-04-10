​AZAL сократил пассажироперевозки в Грузию

В январе-марте этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) перевезло в Грузию 19 096 пассажиров.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

По сравнению с прошлым годом число пассажиров сократилось на 169 человек или на 0,8%.

За отчетный период доля AZAL на авиационном рынке соседней страны составила 3%.

В первом квартале этого года иностранные авиакомпании перевезли 654 498 пассажиров в Грузию.

В тройку лидеров по количеству пассажироперевозок вошли Wizz Air (170 759 человек), Türk Hava Yolları (86 562 человека) и Belavia (39 858 человек).