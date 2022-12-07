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Гюнай Саглам: Уровень заполненности отелей вырос

Гюнай Саглам: Уровень заполненности отелей вырос ”В связи с возрастанием числа международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, повысился уровень заполненности местных отелей".
Туризм
7 декабря 2022 г. 11:44
Гюнай Саглам: Уровень заполненности отелей вырос

”В связи с возрастанием числа международных мероприятий, проводимых в Азербайджане, повысился уровень заполненности местных отелей".

Как передает Report, об этом сообщила исполнительный директор общественного объединения "Ассоциация отелей Азербайджана" Гюнай Саглам.

"В этом году отели в Баку были заполнены на 40-50%, в регионах - на 70%. В числе прибывающих преобладают туристы из России, Турции, Ирана, Грузии и Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ)”, - отметила она.

По ее словам, одна из проблем, с которыми сейчас сталкивается гостиничная индустрия, связана с нехваткой кадров: “В настоящее время часть национальных кадров работает в Катаре. Вероятно, это произошло из-за более высокой платы обслуживания. Но мы продолжаем наращивать кадровый потенциал. С этой целью мы сотрудничаем с Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, а также проводим соответствующую работу в университетах”.

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Версия на английском языке Association: Hotel occupancy rate grows in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Assosiasiya: “Hotellərin doluluq səviyyəsi artıb”

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