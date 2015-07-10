​Абульфаз Гараев: Не стоит искать сенсацию и создавать проблему в данном вопросе

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Специальная мониторинговая группа займется проверкой действующих в Азербайджане в летний сезон отелей и центров отдыха".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.

По его словам, проверки должны завершиться до конца летного сезона.

Министр добавил, что с 2012 года по сей день изменений в ценах на услуги в отелях и туристических компаниях Азербайджана не наблюдается: "Это означает, что рынок полностью урегулирован. В азербайджанских отелях и центрах уровень размещения достигает почти 100%. Соседние страны предлагают различные цены.

По сравнению с Грузией, Ираном и Россией, услуги и туристические возможности в Азербайджане отличаются. Мы в основном предлагаем услуги, связанные с историческими памятниками. По этой причине мы пытаемся сохранить их ценность. Никто не может возразить лицам, посещающим Грузию. Это нормальный процесс.

То есть, не стоит создавать из этого проблему или же искать сенсацию. На сегодняшний день туристическое пространство Азербайджана сохраняет свой баланс. Рынок существует, и у него есть пользователи. Иногда говорят об отсутствии мест, отдых в которых недорогой. Такие места существуют, просто, зачастую, они бывают заняты. Сейчас в центре внимания стоит вопрос строительства в регионах трехзвездочных отелей. Хотелось бы, чтобы цены на авиабилеты были достаточно низкими. Можете ли вы представить, на каких самолетах люди летят из Грузии по низким ценам? Я не могу сравнить их услуги с услугами, предоставляемыми нашими авиакомпаниями. Это реальность. У каждого рынка свои цены и услуги. Естественно, мне бы хотелось, чтобы и у нас цены на авиауслуги были дешевле. Я, члены моей семьи, мои друзья часто бываем за рубежом. Однако рынок регулирует свои цены".

А.Гараев заявил также об организации в Азербайджане чартерных рейсов: "К примеру, летом организовываются рейсы в Монтенегро и Венгрию. Чартерные рейсы значительно дешевле.

Скорее всего, существуют компании, предлагающие дешевые пакеты из Грузии и России. Цены авиакомпаний строятся на определенных расходах. Азербайджанские авиакомпании являются ведущими авиакомпаниями региона.

Компания должна возместить свои расходы. Туристические компании и авиакомпании предусматривают организацию чартерных рейсов по более низким ценам".