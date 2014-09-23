Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в турецком Измире стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. Как сообщает Report, в первый день турнира в квалификации за Азербайджан выступили Марина Дурунда, Гульсум Шафизаде и Нилюфер Нифталиева. Спортсменки выполнили упражнения с обручем. В многоборье Дурунда идет на 10 месте (17.500), Нифталиева на 20 месте (16.366), Шафизаде на 27 месте (15.950). Квалификационные соревнования продолжатся завтра.



В индивидуальном зачете в упражнениях с обручем Дурунда на втором месте, Нифталиева на 7-м, Шафизаде на 11-м.