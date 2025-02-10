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Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками

Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками Надбавки за январь будут выплачены завтра вместе с февральской пенсией.
Социальная защита
10 февраля 2025 г. 14:34
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками

Надбавки за январь будут выплачены завтра вместе с февральской пенсией.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

11 февраля пенсии будут выплачены по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району. Пенсии по другим регионам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут начислены в этом месяце согласно графику.

Отметим, что с начала года все виды пенсий, назначенных до 1 января 2025 года, проиндексированы на 8,1%. Кроме того, с 1 февраля минимальная пенсия повышена с 280 до 320 манатов.

Февральские пенсии будут произведены с учетом этих надбавок.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar yeni artımlarla birgə ödəniləcək

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