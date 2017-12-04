Завершился V Фестиваль Игр разума - ФОТО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Завершился финальный этап V Фестиваля "Игры разума" по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", проводимой при поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики и организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба "Хазар".

Как сообщает Report, председатель Интеллектуального молодежного клуба "Хазар" Сеймур Теймуров приветствовал участников и подчеркнул значимую роль интеллектуальных игр в организации досуга и развитии молодежи.

Важно, чтобы такие соревнования приняли традиционный характер, и интеллектуальные игры регулярно проводились и в будущем, отметил он.

Выступивший затем руководитель аппарата Фонда Молодежи Азербайджана Фаиг Гурбатов сказал, что организация интеллектуальных игр – один из приоритетных проектов Фонда.

По его словам, проекты интеллектуального направления будут поддерживаться и в будущем, а молодежные организации и физические лица имеют возможность представлять свои проекты Фонду.

Сотрудник министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азер Аббасалиев сказал, что сам занимается интеллектуальными играми, подчеркнув значимую роль данных игр в развитии молодежи. Он пожелал удачи участникам.

В финальный этап прошли 13 команд из 12 регионов Азербайджана и 27 бакинских команд, показавших наилучшие результаты в отборочных турах. В финале 40 команд сражались за 2 кубка. Региональные команды соревновались за Кубок регионов, а команды, составленные из студентов бакинских высших учебных заведений – за кубок V Фестиваля "Игры разума".

В финале был разыгран пакет из 36 вопросов, составленных главным редактором турнира Эльмдаром Сулеймансоем.

В соревновании из трех туров победу одержала команда "Maqnat" из Шабранского района. Поднять кубок V Фестиваля "Игры разума" над головой довелось коллективу Бакинского инженерного университета "Prometey". Победители получили кубок, медали, дипломы и ценные подарки.