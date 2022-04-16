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Завершена выплата пенсий за апрель

Завершена выплата пенсий за апрель В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель.
Социальная защита
16 апреля 2022 г. 15:58
Завершена выплата пенсий за апрель

В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты, подведомственный министерству государственный Фонд социальной защиты полностью завершил выплату пенсий по республике за этот месяц.

8 апреля завершилась выплата пенсий лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах страны, а также пенсий, назначенных на льготных условиях.

Часть материальной помощи в размере 200 манатов, которая должна была быть выплачена во II квартале 2022 года (50 манатов), также была добавлена к пенсии за апрель.

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