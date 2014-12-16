​Замначальника: В организации пассажирских перевозок произойдут коренные изменения

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Вопрос привлечения к уголовной ответственности за превышение скорости сегодня актуален". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления дорожной полиции МВД Рамиз Гусейнов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Сегодня штраф за превышение скорости более 60 км/час в соответствии с Кодексом административных правонарушений составляет 250 манатов. Продолжительность работы водителей свыше 8 часов является опасной, и этот вопрос мы несколько раз обсуждали с министерством транспорта. Данное ведомство, как организатор пассажирских перевозок, проводит в этом направлении определенную работу. В ближайшее время в организации пассажирских перевозок произойдут коренные изменения", - сказал Р.Гусейнов.