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За последние четыре года расходы Государственного фонда соцзащиты выросли на 49%

За последние четыре года расходы Государственного фонда соцзащиты выросли на 49% В этом году расходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 5,92 млрд манатов, что выше на 1,951 млрд манатов или же 49% по сравнению с 2017 годом.
Социальная защита
29 декабря 2021 г. 12:04
За последние четыре года расходы Государственного фонда соцзащиты выросли на 49%

В этом году расходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 5,92 млрд манатов, что выше на 1,951 млрд манатов или же 49% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственного фонда соцзащиты Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

«Пенсионные расходы за последние 4 года, увеличившись на 40%, составили 4,591 млрд манатов, расходы на пособия, увеличившись в 2,1 раза, составили 590 млн манатов, расходы на стипендии, увеличившись в 4,5 раза, составили 417 млн манатов, расходы на обязательное государственное социальное страхование, увеличившись на 32%, составили 125 млн манатов», - отметил Г. Мамишев.

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Версия на азербайджанском языке Son 4 ildə DSMF-nin xərcləri 49% artıb

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