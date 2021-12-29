За последние четыре года расходы Государственного фонда соцзащиты выросли на 49%

В этом году расходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 5,92 млрд манатов, что выше на 1,951 млрд манатов или же 49% по сравнению с 2017 годом.

В этом году расходы Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составили 5,92 млрд манатов, что выше на 1,951 млрд манатов или же 49% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственного фонда соцзащиты Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

«Пенсионные расходы за последние 4 года, увеличившись на 40%, составили 4,591 млрд манатов, расходы на пособия, увеличившись в 2,1 раза, составили 590 млн манатов, расходы на стипендии, увеличившись в 4,5 раза, составили 417 млн манатов, расходы на обязательное государственное социальное страхование, увеличившись на 32%, составили 125 млн манатов», - отметил Г. Мамишев.