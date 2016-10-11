ЮНИСЕФ: Из-за чрезмерной нагрузки по дому девочки вынуждены приносить в жертву свое образование

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В отличие от своих сверстников мальчиков, девочки в возрасте 5-14 лет тратят на 40% или на 160 млн часов в день больше времени на выполнение неоплачиваемой повседневной работы.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете, подготовленном ЮНИСЕФ по случаю 11 октября - Международного дня девочек.

В отчете говорится, что с взрослением девочек их объем работы по дому возрастает с 30 до 50%. Как заявила старший советник ЮНИСЕФ по гендерным вопросам Анжу Мальхотра, чрезмерная нагрузка на девочек приводит к тому, что они вынуждены "принести в жертву" свое образование, и "не могут насладиться детством".

При этом в отчете говорится, что наиболее удручающая ситуация в этом плане наблюдается в Южной Азии, Ближнем Востоке и Северной Африке, в частности в Буркина-Фасо и Сомали, где девочки больше всего тратят время на выполнение повседневных работ по дому.