Вреден ли преждевременно выращенный арбуз?

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Хотя пока июнь месяц, на столичных рынках уже продаются арбузы. Возникает вопрос, насколько полезен или вреден для человеческого организма и в каких условиях выращен этот арбуз, который, по словам продавцов, является местным товаром.

Как сообщил Report заведующий отделом овощей и бахчевых Института генетических ресурсов НАНА, доктор философии по биологии, доцент Сабир Гасанов, предлагаемый сегодня на рынке арбуз выращивается преждевременно путем искусственного вмешательства: "Чтобы быстро вырастить арбуз, ростки укрывают полиэтиленом. После того, как температура увеличится, полиэтилен убирают, и арбуз поспевает на 1-1,5 месяца раньше времени. Это не имеет никакой связи с генетической модификацией продукта".

Касаясь вопроса о том, влияет ли подобный продукт отрицательно на организм или нет, специалист сказал: "Если кто-то постоянно ел арбуз в августе месяце, его употребление в июне может привести к отрицательным последствиям. Наше поколение привыкло есть арбуз в августе. Поэтому, в случае его употребления в июне, организм не воспримет это. Что же касается нового поколения, в их организме происходит адаптация и поэтому употребление фруктов и овощей до начала сезона не вызывает у них никаких проблем".

В заявлении Report завотделом санитарии и гигиены Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов сказал, что в этом году каких-либо жалоб или же фактов отравления от арбуза не зарегистрировано.