С апреля ветеранам войны будет назначаться пенсия президента

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Распоряжение президента Ильхама Алиева от 25 февраля 2019 года предполагает назначение ветеранам войны ежемесячной пенсии президента.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, согласно распоряжению, с начала апреля ветеранам войны вместо социального пособия (55 манатов) и надбавки к страховой части трудовых пенсий участникам боевых действий (11 манатов), будет назначена ежемесячная пенсия президента в размере 80 манатов.

Этот шаг, являющийся показателем заботы государства о ветеранах войны (80 тыс. человек), позволит существенно улучшить их соцобеспечение.

На выплаты пенсии в течение года выделят дополнительно 80 млн манатов.