В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве

Число погибших в результате несчастных случаев сократилось на 24%

В 2020 году число зарегистрированных несчастных случаев на производстве сократилось на 10% по сравнению с показателем предыдущего года, до 228.

Об этом Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сообщается, что число погибших в результате несчастных случаев сократилось на 24% - до 48 человек, число получивших различные телесные повреждения сократилось на 15,5%, до 202 человек: "В связи с одним несчастным случаем на производстве Госслужба провела разбирательство в соответствующем порядке и приняла меры в соответствии с законом. Пострадавшим выданы акты о производственной травме. Было выявлено, что наибольшее число несчастных случаев на производстве в экономических сферах деятельности преимущественно происходили в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, горнодобывающей, транспортном и складском хозяйствах, в сфере энергетики и др.".