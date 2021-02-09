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В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве

В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве Число погибших в результате несчастных случаев сократилось на 24%
Социальная защита
9 февраля 2021 г. 14:47
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве

В 2020 году число зарегистрированных несчастных случаев на производстве сократилось на 10% по сравнению с показателем предыдущего года, до 228.

Об этом Report сообщили в Государственной службе трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Сообщается, что число погибших в результате несчастных случаев сократилось на 24% - до 48 человек, число получивших различные телесные повреждения сократилось на 15,5%, до 202 человек: "В связи с одним несчастным случаем на производстве Госслужба провела разбирательство в соответствующем порядке и приняла меры в соответствии с законом. Пострадавшим выданы акты о производственной травме. Было выявлено, что наибольшее число несчастных случаев на производстве в экономических сферах деятельности преимущественно происходили в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, горнодобывающей, транспортном и складском хозяйствах, в сфере энергетики и др.".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il istehsalatdakı bədbəxt hadisələrdən 48 nəfər ölüb, 202-si xəsarət alıb - EKSKLÜZİV

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