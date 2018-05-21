В Минэкономики произведено временное назначение на должность завотделом

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В министерстве экономики Азербайджана произведено временное назначение на должность заведующего отделом.

Как сообщает Report, должность заведующего правовым отделом министерства временно поручена Туралу Искендерову.

Отметим, что ранее эту обязанность исполнял Анар Рагим оглы Алиев. В настоящее время А.Алиев назначен советников министра труда и социальной защиты населения. Он также исполняет обязанности руководителя Аппарата министерства труда и социальной защиты населения.