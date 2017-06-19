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    В Лерике построят новое жилье для семьи, потерявшей дом и близких во время снежной лавины

    Для строительства 3-комнатного дома выделили земельный участок и финансы© Report.az

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Семья, потерявшая в Лерике близких в результате снежной лавины, переедет в новый дом.

    Об этом южному бюро Report сообщил старший сын семьи Хамиль Мустафаев.

    По его словам, после случившегося был составлен акт, связанный с восстановлением разрушившегося дома, и представлен в министерство по чрезвычайным ситуациям и Кабинет министров.

    Учитывая желание членов семьи, по распоряжению премьер-министра Артура Расизаде было поручено приступить к строительству в городе Лерик нового жилья для пострадавших.

    С этой целью на строительство 3-комнатного дома выделили земельный участок и необходимые финансы.

    Отметим, что 23 февраля этого года снежная лавина скатилась на дом Ахлимана Хабулла оглу Мустафаева в селе Оранд.

    В результате трагически погибли 4 члена его семьи – супруга Шовкет Мустафаева 1961 г.р., невестка Илаха Мустафаева 1994 г.р., а также внуки Захра Гасым гызы Мустафаева 2015 г.р. и Угур Гасым оглу Мустафаев 2016 г.р.

    Уцелевших членов семьи – Ахлимана Мустафаева, его сына Зохраба Мустафаева и 8-месячного внука Эльджана Зохрабова временно разместили в доме родственников.

    Напомним, что Х.Мустафаев является председателем сельского муниципалитета. 

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