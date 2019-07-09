В этом году в Госслужбу инспекции труда поступило свыше 7 тысяч обращений

В первой половине этого года Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана рассмотрела 7688 обращений граждан.

Как сообщили Report в министерстве, 3964 обращения содержали жалобы, а 3016 содержали запросы, отправленные предприятиями, управлениями и организациями.

Остальные 708 обращений были получены сотрудниками Службы во время приема в индивидуальном порядке.

В связи с некоторыми обращениями гражданам были даны разъяснения по соответствующим статьям трудового законодательства и их применению. По другим обращениям были проведены расследования и приняты соответствующие меры.