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В Госкомитете прокомментировали информацию о помолвке 12-летней девочки

В Госкомитете прокомментировали информацию о помолвке 12-летней девочки В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировали информацию о помолвке 12-летней девочки в Сабирабадском районе.
Социальная защита
29 декабря 2023 г. 15:21
В Госкомитете прокомментировали информацию о помолвке 12-летней девочки

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировали информацию о помолвке 12-летней девочки в Сабирабадском районе.

Как сообщает Report, в заявлении госкомитета говорится, что до распространения данной информации в СМИ и соцсетях информация о нарушении прав ребенка уже поступила в соответствующие органы.

Семью девочки навестили сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе Исполнительной власти (ИВ) Сабирабадского района, сотрудники полиции и Сабирабадского районного центра поддержки детей и семьи.

"Главы семей дали письменные разъяснения по данной ситуации. Им сообщили, что принуждение к браку в раннем возрасте влечет за собой уголовную ответственность. Родители девочки в письменном виде обязались не проводить свадебную церемонию до достижения девочкой 18 лет", - говорится в заявлении.

В госкомитете подчеркнули, что если девочку принудят к браку до совершеннолетия, родители будут привлечены к уголовной ответственности.

"Семья находится под наблюдением Сабирабадского центра поддержки детей и семьи, исполнительной власти и правоохранительных органов. Психологи комиссии и центра будут проводить встречи с девочкой, чтобы произошедшее не оказало негативного влияния на ее психологическое состояние", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi 12 yaşlı qızın nişanlanması məsələsinə münasibət bildirib

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