В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок

"В Азербайджане нет волокиты и бюрократических проволочек в связи с усыновлением. После выполнения необходимых процедур исследуются соответствие ребенка семье, социальное положение семьи".
Как передает Report, об этом во время "Социального часа" сказал заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.
Зампредседателя отметил, что ребенок передается той семье, где имеются возможности для его содержания.
Ф.Агаев добавил, что в этом году был усыновлен 41 ребенок: "За дальнейшей судьбой усыновленного ребенка также наблюдают во время мониторингов".