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В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок

В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок "В Азербайджане нет волокиты и бюрократических проволочек в связи с усыновлением. После выполнения необходимых процедур исследуются соответствие ребенка семье, социальное положение семьи".
Социальная защита
11 июня 2021 г. 13:03
В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок
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"В Азербайджане нет волокиты и бюрократических проволочек в связи с усыновлением. После выполнения необходимых процедур исследуются соответствие ребенка семье, социальное положение семьи".

Как передает Report, об этом во время "Социального часа" сказал заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.

Зампредседателя отметил, что ребенок передается той семье, где имеются возможности для его содержания.

Ф.Агаев добавил, что в этом году был усыновлен 41 ребенок: "За дальнейшей судьбой усыновленного ребенка также наблюдают во время мониторингов".

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Версия на азербайджанском языке Bu il 41 uşaq övladlığa verilib

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