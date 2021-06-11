В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок

"В Азербайджане нет волокиты и бюрократических проволочек в связи с усыновлением. После выполнения необходимых процедур исследуются соответствие ребенка семье, социальное положение семьи".

"В Азербайджане нет волокиты и бюрократических проволочек в связи с усыновлением. После выполнения необходимых процедур исследуются соответствие ребенка семье, социальное положение семьи".

Как передает Report, об этом во время "Социального часа" сказал заместитель председателя правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.

Зампредседателя отметил, что ребенок передается той семье, где имеются возможности для его содержания.

Ф.Агаев добавил, что в этом году был усыновлен 41 ребенок: "За дальнейшей судьбой усыновленного ребенка также наблюдают во время мониторингов".