В этом году в Азербайджане 285 тыс. человек выплачены президентские стипендии

За 9 месяцев этого года в Азербайджане президентские стипендии были выплачены 285 тыс. человек.

За 9 месяцев этого года в Азербайджане президентские стипендии были выплачены 285 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Центра анализа и коммуникаций экономических реформ Азербайджана "Обзор реформ за первые 9 месяцев 2021 года: восстановление экономического роста и постконфликтное строительство".

Согласно плану этого года гражданам было предоставлено 3000 квартир. 1600 из них были переданы семьям шехидов и инвалидам войны. Из 160 переданных гражданам автомобилей 144 были предоставлены инвалидам войны.

За этот период 62,7 тыс. граждан страны были обеспечены работой. Из них 23,3 тыс. человек приняты на общественные работы. 2 659 гражданам назначили страховые выплаты по безработице. Среднемесячная сумма страховых выплат по безработице составила 342,9 маната.

Кроме того, трудовые пенсии за 9 месяцев в стране получали 1 205 346 человек. Из них 709,9 тыс. человек - пенсионеры по возрасту, 352,9 тыс. - по инвалидности, 142,6 тыс. - по потере кормильца.

За отчетный период 52 тыс. семей получили адресную государственную социальную помощь, среднемесячная сумма соцпомощи на семью составила 267 манатов.